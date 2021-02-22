【本報訊】滙控（005）今日公佈去年度業績，英國《金融時報》引述消息報道，管理層會制訂「重返亞洲（Pivot to Asia）」策略，三項支柱業務的環球主帥亦將由倫敦調回香港，集團亦會宣佈退出過去三年持續虧損的美國零售銀行業務，並計劃擴展中國及其他快速增長市場如新加坡、印度，亦正就獅城一筆收購奠定基礎。

杜嘉祺八成時間處理政治

據了解，滙控現時在美國提供全方位銀行服務，當地零售分行達150間，若撤出美國零售市場，日後只會涉足環球工商及炒房業務。滙豐對《金融時報》不作評論。按2019年集團列賬稅前盈利133.47億美元計，香港區貢獻佔比逾九成，北美僅5.7%，歐洲則見紅。

滙控昨在港收報46.5元，逆市升逾2%。傳聞由倫敦調回港的高層，包括環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務行政總裁Nuno Matos及環球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne。

《金融時報》亦引述消息稱，「中國人有潛力摧毀他們」，滙控主席杜嘉祺目前八成時間用於處理中美爭拗的政治問題，而支持港版國安法上的關鍵人物——滙豐亞太舵手王冬勝，報道指其接班人選包括亞太區環球銀行業務主管廖宜建、中國行長兼行政總裁王雲峰及恒生（011）女大班鄭慧敏。

另據英國天空電視台引述消息稱，滙控財務總監邵偉信因職務範圍擴大，兼顧轉型及併購策略，其薪酬將獲加14.7萬英鎊，但他會把加薪金額捐予慈善機構。