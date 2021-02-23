上一篇專欄我寫：「個個都話今年的經濟差，所以就業市道差，搵工難。不過話說回來，我職場行走幾十年，好像未聽過有一年就業市場是容易的。所以不管經濟如何、市道如何，幾時都是穩守崗位做好自己份內事，力求進步精益求精，機會到來的時候，才有能力掌握把握得到。」隨即就有新世界集團宣佈招聘和千人，說時遲那時快大型招聘會3月13日就舉行，大家準備好未？

我在Facebook專頁問大家，在咁多個聽過冇聽過的空缺中，我對一個情有獨鍾，講到明「莫講是當年初出茅廬，即使今日我都好有興趣申請，大家不妨猜猜是那一個？」答應大家今日專欄公開揭曉答案，結果只得一個人猜中！

大部份人的着眼點始終離不開薪酬，人工低的工作我應該不會接受不會考慮，ESG策略師月薪高達10萬，所以理所當然認為是我的首選？

老老實實，今次新世界招聘的空缺，真的聞所未聞，另外我見獵心喜未申請先興奮的，是見習企業家！講起來不得不佩服CEO鄭志剛。含着鑽石鎖匙出世的富三代非但沒有堅離地，緊貼社會敢於創新，見習企業家是一份長工，是一個正式的崗位不是Intern不是Management Trainee，有遠見敢創先河，一啲都唔簡單！

太多人問過我究竟應該做大公司還是小公司，我的答案是做好「自己」這一間公司！所以我永遠把學習機會放在第一位，因為只要長了知識長了眼界長了能力，人工肯定水漲船高。老闆眼盲不懂得賞識？使乜驚！當自己已經成為一個角色人才，何愁冇人賞識？究竟有沒有，行家一睇就知，獵頭自然就會搵上門。

大集團請見習企業家，老闆究竟想要請的是甚麼樣的人？講到明見習，是不是只有年青人才可以申請？要具備一些甚麼條件？招聘會即場面試如何表現自己？講極都講唔完，星期三晚Facebook live即時同大家做講解。有問題準備好，我即場同大家解答。

張慧敏

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