2月3日，泛亞國際（6128）急升了163%，理由是，它改名為「烯石電動汽車新材料」。

查這公司在2019年已收購了石墨烯業務，現時的業務包括了優化及生產球形石墨及石墨烯、電動汽車電池、鋰離電池及先進太陽能產品，相信這次大炒的原因，是石墨烯+電動車，2大煞食概念加在一起，產生了協同效應。

在香港，沒有誰比我更認識石墨烯：早在1995年，我已寫《碳六十之劍》，當年年底，籠狀碳的研究拿了諾貝爾奬。2009年，我重寫這小說，故事加進了一把「納米碳劍」，也即是石墨烯，而分離出石墨烯的2位物理學家也得到了諾貝爾奬。

簡單點說，籠狀碳和石墨烯很可能是未來最重要的材料，應用廣泛，從直上太空的升降機電纜，到電動車電池，以至醫學用途，作用數之不盡。泛亞國際應該是唯一從事這行業的香港公司。

至於其股票，在2014年，它初上市時，我提起過，3年後，最高曾經升過3倍，現時股價則維持和上市價差不多。

周顯

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！