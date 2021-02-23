香港公關及傳訊業總工會公佈《香港公關及傳訊業界僱員2020年薪酬及福利調查報告》，指四成三從業人員受武漢肺炎疫情影響。

公關工會在2020年12月14至28日，以網上問卷調查訪問387名會員及業界人士，以了解同業薪酬、及福利及待遇情況。

調查顯示，4分1（25%）同業遭凍薪，近兩成遭減薪或被逼放無薪假，當中包括8%同業遭直接減薪4%至30%，及11%同業被逼每月放1至14日無薪假。

調查亦顯示業界每週工時平均為47小時，比香港人每周工時中位數多出3小時，6%同業每周工時更長達60小時，最極端個案的每周工作時數高達84小時。當中96%受訪者表示其任職機構沒有任何超時「補水」，顯示業內超時工作而不獲補償相當普遍。

公關工會發言人指，有會員向工會反映其僱主接受特區政府的保就業計劃資助後， 解僱較高薪僱員，再以較低工資另聘新僱員，以符合計劃中承諾受薪僱員人數的條件，可見保就業計劃難以保障僱員就業，無良僱主鑽營計劃漏洞，變相剝削僱員薪金。

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