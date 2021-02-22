【本報訊】正申請來港上市的中國連鎖茶飲店奈雪的茶被指弄虛作假。據北京天眼查資料，奈雪的茶關聯公司北京奈雪餐飲管理有限公司，上周四被北京市朝陽區市場監督管理局列入經營異常目錄，由於「公示企業訊息隱瞞真實情況、弄虛作假」。奈雪的茶回應指屬誤會，這兩天會從經營異常名錄中撤銷。

奈雪的茶表示，北京奈雪餐飲管理自行排查年報時發現2019年數據有筆誤，故今年2月18日主動向市場監督管理局遞交修改申請，當日上午修改完成。因系統設置，修改年報數據會顯示為異常，且無其他選項，現市場監督管理局已接受並處理撤銷異常申請。北京奈雪餐飲管理於2017年11月成立，法定代表人為奈雪的茶創辦人之一的彭心；註冊資本500萬元人民幣。

耀才證券研究部副經理譚智樂認為，在瑞幸咖啡造假事件影響下，市場對於奈雪的茶亦有戒心，加上核數師亦會更嚴謹，故預期重複造假機會不大，料不影響來港上市進程及估值。

賽生藥業暫超購270倍

另外，賽生藥業（6600）今孖展截飛，綜合多間券商數據，暫錄孖展591億元，相當於公開發售集資2.18億元計，超購270倍；其中輝立佔125億元、富途佔109億元、耀才佔92億元；3月3日掛牌。據悉中國家居護理品牌立白旗下朝雲集團已開始路演，目標集資約3億至4億美元；聯席保薦人為摩根士丹利及中金。