康宏（1019）上周刊發由中匯安達審計的2017至2019 年度財務報告，但財務匯報局認為中匯或未有發表適當審計意見，罕有高調地宣佈立即對相關年度的財務報表展開調查。

中匯表示，由於受多種例外情況影響，無法取得必要證據，因此對康宏相關年度的財務報表發出保留意見，但該解釋惹財匯局不滿，指若此類例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師並不允許發表保留意見。相反，他們須退出審計或在審計報告中表明他們未能對財務報表表示意見（即無法表示意見)，認為在該情況下，發出保留意見並不足以傳達情況的嚴重性。

所謂廣泛的影響，是指如果例外情況的影響不限於財務報表的特定要素、賬目或項目，或代表財務報表的很大部分。財匯局指，在考慮中匯所描述的例外情況的性質和程度後，認為有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員作出調查，是否或可能就康宏相關年度的財務報表發表適當審計意見。

財匯局又指，收到公眾就相關的財務報表提出問題，包括 所謂「謎網」的存在，及對康宏的某些交易的實質和商業理據；就康宏某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序；康宏根據富事高諮詢公司（FTI）進行的調查而發布的資料；及中匯前任的核數師退出審計工作，並在此情形下向康宏提供的資料。

財匯局指，鑑於康宏延遲發布財務報表、有關的審計意見對康宏上市地位的潛在影響，及公眾提出問題，財匯局已立刻展開調查，以維持公眾對上市實體審計質素的信心。

康宏去年8月稱，由於核數師羅兵咸永道（PwC）無法承諾落實2017年財務報表的明確時間表，已「邀請」羅兵咸辭任，反改聘非「四大」的中匯核數。

中匯安達2014年由安達與內地會計師行中匯合併而來，近年多為已出事、甚至是停牌股份核數，亦常接手「四大」辭任的股份。中匯安達執行合夥人施連燈曾接受《蘋果》訪問稱，股份「爆煲」後承受風險較低，在出報告時共識以保留意見作結，但今次中匯今次撰寫報表以「保留意見不足」作結減低「上身」風險，其如意算盤似乎打不響。

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