美國債息上升恐慌持續，港股夜期最新下跌131點，報30,452點，較現貨低水181點。道指期貨跌6點，報31,460點；標普500期貨跌15點，報3,857點；納斯達克100期貨跌180點，報13,043點。
科技股顯著下挫，Tesla（Tsla）市前一度急跌9%，及後跌幅收窄至4.5%，報682美元；「契媽」Cathie Wood旗下ARK Innovation ETF（ARKK）跌4.2%，報137.8美元。此外，中概股富途（FUTU）跌4%，報167美元；嗶哩嗶哩（BILI）跌3.95%，報124美元。
-----------------------------
掌握理財智慧 感受生活品味
investMAN全新網頁 優雅登場
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！