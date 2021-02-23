牛年首個開賣新盤、華懋集團觀塘安達臣道安峯，今日以折實平均呎價逾2萬元開售首批68伙，昨日截收僅120票，今日在荃灣如心廣場開售，場面冷清，現場所見僅得10組準買家出席，人龍在10秒內已消化，估計今晚售出10伙左右，成為近年銷情最差新盤。

市場指，至7時15分左右，項目售出3伙，據知到場準買家已完成揀樓。

安峯位處觀塘安達臣道新發展區，樓花期長超過兩年，首批單位折實平均呎價20,363元，一房入場費近800萬元，屬觀塘區歷來首批最貴新盤。發展商原定在初二、初三的新年檔期賣樓，但之後不斷推遲，最後延至今日開賣。

發展商安排今日晚上六時開售首批68個單位，位於荃灣如心廣場一期的售樓中心門外所見，現場只有不足10組準買家出席，人龍短時間內消失。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有三、四組買家表示出席購樓，預計安峯今日將會售出約10伙，認為需要「細水長流」慢慢賣。他指，項目屬於新發展區，買家購入需要更多考慮，特別是交通因素。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預期，項目今日將售出不多於10伙，認為該區需要時間成熟及認識，發展商傾向「遲賣貴啲」，故「要質不要量」。他指項目開價比啟德平少少，但貴過觀塘一帶的不少新盤及二手樓，相信去貨需時。

對於今年樓價，他認為市場小陽春已出現，故重新評價今年樓價走勢，預期中原城市領先指數CCL全年可升15%至200點水平。

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