數碼通（315）公佈至去年12月中期業績，收入為32.44億，按年跌23.7%；盈利為2.66億元，較2019年同期2.65億元微升，EBITDA微跌至12.73億元，每股盈利為23.8仙，派中期股息14.5港仙。

期內服務收入下跌10%至21.72億元，主要由於漫遊收入大幅下跌。流動服務月費計劃ARPU下降13%至196元，服務收入按年上升0.2%，主要是由於本地服務收入上升，而漫遊收入下跌則抵銷了部分增長。

公司指，有多項增長動力，公司成功保留客戶，並增加其基本計劃的ARPU。其次5G服務的反應比預期理想，已有接近10%的流動網絡客戶轉用5G計劃。

數碼通預期，營商環境仍然競爭激烈，而且充滿挑戰。漫遊收入難以在短時間內全面復蘇，而經濟下滑應將繼續影響客戶的非必要開支。然而，全球各地已開始接種疫苗，相信漫遊服務終會復蘇。目前越來越多客戶已升級至 5G 服務，預料將出現更多與 5G 技術相關的新應用方案及商機，為數碼通開拓新的收入來源。

電話卡實名制對業務影響不大

業績發佈會上，有記者問到港府研推電話卡實名制對公司業務的影響，副主席兼執行董事馮玉麟指，由於旗下預付卡大多是使用自由鳥計劃，系統會記錄客戶姓名等資料，正評估實名制對公司的影響，但估計影響不會太大。

至於為何5G上客量上升但期內ARPU仍下跌，馮玉麟解釋主要受漫遊服務影響。認為5G上客量超出預期，短期5G雖不能彌補漫遊收入影響，但長期則可以。他又指，普遍客人傾向在合約到期時才升級使用5G服務，認為很難所有客人一開始便升級使用5G。

馮玉麟又指，將會節省開支來彌補收入損失，如要求街舖業主減租、減少辦公室及發射站開支等。

馮玉麟亦提到，5G家居寬頻上客情況比預期好，因應現時越來越多人在家工作及網上學習，為服務帶來新客源，但認為服務不會取代現有的家居寬頻計劃。市務及銷售部主管林寶彤補充，會推出各服務刺激家居寬頻上客，如租用路由器、7日試用等。公司亦提到5G家居寬頻用量約流動網絡的45倍，但公司擁3.5Ghz優質頻段，未有計劃限速。

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