受疫情影響，遙距工作、網上購物等成「新常態」，不少企業紛紛重整架構，減少寫字樓面積。萊坊最新報告指，銀行及企業持續削減現有寫字樓樓面下，本港甲廈租售價持續受壓，預料相關租賃市場低迷情況將延續至本月。

萊坊報告指出，不少銀行實施在家工作等彈性安排，故持續減少現有寫字樓樓面，導致租售價仍然維持低水。該行預料待租樓面將可獲醫療、保健等與疫情相關行業承租，相信未來有關企業或進駐核心區。不過，市況未見復蘇下，租戶將維持觀望態度，該行預計甲廈租賃淡靜情況將延續至本月。

商舖方面，由於本港仍未「通關」，缺乏旅客支持下，奢侈品等零售行業仍然最受影響，相關銷售額按年大跌逾五成，加上政府「保就業」計劃結束，該行相信未來有更多商戶不敵「零售寒冬」，零售銷售短期內將持續疲弱，或出現店舖倒閉潮，料今年首季商舖空置率將再創新高。

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