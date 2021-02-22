【本報訊】新春過後，多個新盤埋身肉搏。華懋以貴絕觀塘姿態開售的安達臣道安峯，今日開售首批68伙，有指昨截收不足120票，屬近年收票量最慘情新盤。會德豐啟德Grande Monaco則趁安峯開售前夕，原價加推50伙搶客，有指暫吸約600票。

新一份財政預算案周三公佈前夕，安峯今天晒冷盡推首張價單共68伙，52伙以價單方式發售，其餘16伙招標。市場消息指，項目昨截收近120票，超額認購1倍，比信置（083）上月開售的馬鞍山Silversands截收近380票更少。

翻查去年至今開售的主要新盤，首輪收票量普遍數以千計。如會德豐的觀塘茶果嶺Koko Kills，去年7月推售首批160伙，截收約1,400票，超購8倍﹔去年底開售的油塘蔚藍東岸首輪更收近5,000票，超購16倍。近年收票數字少於200的新盤並不常見，主要為規模較小的單幢盤，如於2019年開售的屯門「龍床盤」菁雋及筲箕灣逸瑆，首輪分別收80及60票。 若與新世界（017）大圍站柏傲莊去年勁收2.27萬票比較，安峯的收票量只是其0.5%。

一名地產代理高層估計，雖然樓市氣氛大旺，但安峯今天開售，成交量未敢樂觀，「隨時賣10間內」。另一名地產代理指，安峯昨天為截票日，但售樓處仍較冷清。該盤首批單位折實平均呎價20,363元，一房入場費近800萬元，屬觀塘區歷來首批最貴新盤。

會德豐啟德Grande Monaco昨加推50伙，折實平均呎價24,661元，較首張價單貴3.6%，發展商指屬原價加推，料周內開售。該批單位實用面積由345至961方呎，折實價834.6萬至2,501.5萬元，折實呎價22,601至27,063元。市場消息指，項目暫收約600票，以首兩張價單共118伙計，超額4倍。

15 Western Street呎售3.65萬

一手交投熾熱。萬科香港旗下西營盤15 Western Street最新以2,413.5萬元，售出27樓A室三房連平台特色單位，呎價高見3.65萬元，成項目雙破頂成交。新世界（017）清水灣傲瀧單日連沽3伙，單日吸金1.7億元。

恒地（012）營業（一）部總經理林達民指，元朗現樓洋房新盤尚悅．天城早前獲批滿意紙，料最快本周末開放予公眾參觀，有機會下周以招標形式推售。

嘉華國際（173 ）今年將有4個新盤推售，涉及5,500伙。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，集團今年將有4個新盤推售，涉及5,500伙，九龍塘嘉林邊道2號為集團今年「頭炮」。温偉明指，香港屬亞太區金融中心，市場資金充裕，相信「磚頭」仍屬主要投資項目，預料今年整體樓市將持續向好，樓價於窄幅位上落，或可錄約5%升幅。