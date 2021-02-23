恒生（11）公佈2020年業績，純利減33%至166.87億，營業溢利減30%至201.25億，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少17%，至360.68億。第四次中期股息每股派港幣2.8元，全年計派息每股5.5元，較2019年每股8.2元少逾三成。至去年年底止，恒生普通股權⼀級資本率16.8%，⼀級資本比率18.5%，總資本比率為20%。

恒生指，疫情下⼈口流動與貨物貿易所面對的挑戰，都嚴重打撃工商業活動，導致消費需求模式發⽣重大變化。商業及個⼈銀行客戶縮減投資計劃及消費活動令交易量下降，對非利息收入及淨利息收入帶來不利影響。低息環境亦對淨利息收益率增添壓力。信貸環境疲弱，令去年的預期信貸損失整體有所增加，投資物業重估錄得淨虧損。

該行認為，全球經濟之短期前景仍需視乎防疫情況。雖然研發疫苗及各國主要央行繼續推出支持政策，為今年下半年全球經濟復甦帶來希望，但相信即使這次全球危機的高峰期過去後，仍會繼續受疫情餘波之困擾。雖然自去年下半年開始，金融市場已漸趨活躍，但實體經濟仍受眾多不明朗因素影響。

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