經過這兩年的社會經濟洗禮，不難察覺身邊很多人，都分不清分析和陰謀論之間的界線和關係。

考一考大家分析能力。最近我和一位做金融的朋友交談，他有以下的觀察和想法：「現在中美關係不算特別好，所以很多中資概念股都要由美國搬去香港上市。為了提高中資概念股在香港上市的估值，所以非常多大陸資金很有目的地炒作香港的股票，令到這些二次回歸的股票能夠在香港融資市場獲得更高的估值上市融資。」

這種講法是分析，還是陰謀論呢？第一樣東西是看證據的可行性。「有目的地炒作香港股票」是整個論述的核心，我們不容易蒐集到證據。在非常嚴謹的科學角度，這種論述是不合格的。

不過，這種說法並不是完全地進入神秘主義，首先，這種說法是有被推翻驗證的可能性。又是進入社會科學的視角，假如我們把數據抽出，嘗試將中美關係變成一個因素，去睇中港股市的變化，雖然我相信數據不會得出很有效的R-square，但至少技術上是有被推翻的可能。

我們慣了聽陰謀論，對於沒法解釋的現象，我們先入為主地會進入巫術思維，從神秘主義中尋找答案。現在流行講deep state，我是偏向相信這個名詞背後的含意，是代表一個政治勾結金融和科技霸權的利益集團，多過相信蜥蜴人和共濟會控制美國。

渾水

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