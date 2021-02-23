炒股，有兩種智慧：其一，佛系迎財神，是不用揀股的被動投資（passive investing），長揸覆蓋整個市場的指數基金；其二，我要做股神，主動嚴選抵買（即低Beta，金融風險的一種量度）、安全（即低市帳率PB）、優質（即賺錢、穩定、增長及高股息支付率）靚股，然後利用槓桿放大回報。兩種智慧，不同的地方是股神強調發掘錯價（mispricing），認為分散風險（risk diversification）只是為了保障無知的人。想成功發掘錯價，卻必先要成為專家。

激勵女友的炒股貼士：要做股神，先做專家嚴選幾隻管理完善而市價被低估的優質股。

替股神巴菲特賺過大錢的優質股，除了可口可樂、蘋果等港人熟悉的國際品牌，還有幾間美國人比較清楚的保險公司（例如National Indemnity、GEICO）。股神鍾情保險業，除了能夠賺取保險本身的承保利潤，還可以贏得投資保險浮存金（float）的可觀回報。具投資眼光的人，都視保險業為擴充業務的引擎。最近兩宗本地金融圈觸目的意圖併購，中策收購東亞人壽和偉祿收購先施保險，消息公布後出價公司及目標公司的股價表現，正反映東亞和先施的管理層並未有像股神一樣視保險業為擴充業務的引擎。

Babe慨嘆：「個個都做保險，唔通個個都識做保險咩。」我同意：「投資眼光同保險浮存金係互補關係，投資回報可大了小。」女友問：「咁純官同林生邊個想做股神？」我肯定回答：「先施馬家一定唔想，因為聽講佢哋90年代起已經冇乜再有新保單，而近幾年嘅保險收益亦少得可憐。保險牌有價，先施家族應該早早賣盤，以後誠誠實實咁分散風險佛系迎財神就好。」

徐家健

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