英國政府預料未來5年間，最多有大約105萬港人以BNO簽證移民英國，可為當地帶來最多310億港元的收入。有英國豪宅經紀表示，現金充裕的香港買家進駐倫敦豪宅市場，佔去年整體買家的8%，但倫敦樓市受疫情嚴重打擊，香港買家暫時未必能救市。

根據《彭博》報道，豪宅經紀公司漢普頓斯國際（Hamptons International）一份報告顯示，去年香港買家在倫敦最富裕地區購買量增加四倍，幾乎每10宗成交內，便有1宗為香港買家。各地買家中，英國買家佔51%；其次為歐盟買家，佔23%；香港和中東國家各佔8%，其他買家佔10%。

漢普頓斯國際研究部負責人Aneisha Beveridge指，英國內政部早前預計起碼有30萬人會在未來5年移民英國，她認為現時數字已能反映現象。倫敦大學學院探究者Yolande Barnes認為，有英國發展商視香港買家為救市良方，香港人的需求填補了目前市場對公寓需求的空缺。

目前不少樓市買家只想買空間較大的居所，甚至轉買鄉郊地區物業，令整體豪宅銷售量下跌13%。Aneisha Beveridge指，港人佔買家市場8%屬頗驚人的數字，因為香港只是一個小市場，但她始終覺得倫敦豪宅市場今年內不會復蘇，或到2022年才有希望。

英滙英國物業顧問葉桃樂表示，香港局勢收緊，港人或因此將資金調至英國，但持BNO移民的港人未必是豪宅買家，推斷或是其他趁移民潮到英國掃貨的港人投資者。以往豪宅買家較多來自俄羅斯或中東國家，現時港人買家比例幾乎與其他海外買家相若，可見增幅顯著。

Smart2Go英國置業助理Derek指，不少香港投資者之前趁英鎊低水，購入即將到期的樓花，因為在英國市中心的新樓，變相等於「打七折」，而且英國物業市場較穩定，吸引投資者入市。

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