美債債息持續攀升引發憂慮，隔晚美股個別發展，表現反覆，道指早段跌207點，其後倒升27點收市；但標指連跌5日再跌30點；納指更創自舊年10月底以嚟最大單日跌幅。個個都擔心債息上升拖累股市，甚至連登契媽亦開口，若然債息急升，價值重估將令市場出現恐慌。

雖然通脹話題升溫，但即使美國落實再放水1.9億美元，通脹壓力亦非預期咁大，皆因實體經濟復甦之路漫長，邊有咁快走到去通脹呢一步。只係目前科技股估值唔平，部份資金轉戰落後股份，高估計嘅科技股只係調整，實非一鋪清袋要玩完。

京東集團（9618）宣佈分拆旗下京東物流上市已獲批准，而京東物流亦已啟動上市申請，消息宣布後，一度刺激其股價創422.8元新高。今次係京東集團回歸港股後，第二次分拆業務上市，舊年京東健康（6618）分拆上市至今，京東股價已累計升逾兩成。市場憧憬物流業務分拆上市後，京東估值料獲提升，對其股價同樣帶嚟正面作用。

京東集團去年第3季度業績顯示， 收入1,742億元（人民幣， 下同）， 按年增加29.2% ， 高於市場預期。經營利潤為44 億元，2019 年同期為50億元；非公認會計準則下經營利潤為53 億元，按年增加76.7%；非公認會計準則下經營利潤率由2019年同期嘅2.2% ， 提升至去年第三季3%。

去年第三季度純利76億元，2019年同期為6億元；非公認會計準則下純利按年增80.1%至56億元。2020年第3季度每股美國存託股攤薄收益為4.70元；非公認會計準則下嘅每股美國存託股攤薄收益為3.42元。至於年度活躍用戶數則由2019年9月底全年嘅3.344 億，增加32.1%至去年9月底全年嘅4.416 億。以京東現價計算，預測市盈率約22倍，估值相對同類股份不算高昂，而年內除京東物流外，仲有以大數據，AI、雲計算及區塊鏈業務為基礎嘅數碼科技公司京東數科，亦有可能於稍後時間分拆上市，料可支撐京東股價上升。

而恒指服務公司將於本周五進行季度檢討，目前市值喺港股中排行第6位嘅京東集團，已完全合符被納入為恒生指數成份股嘅資格，今次亦為季檢染藍大熱。染藍後對股價亦有正面刺激。400元附近收集，短線目標430元，中線目標480元，跌穿378元止蝕。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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