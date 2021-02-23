特首林鄭月娥於去年施政報告中指，未來5年內房委會可建約2.81萬伙資助出售房屋，當中逾兩成位於市區，包括啟德發展區及安達臣道石礦場等。最新房協向城規會申請啟德第2B區1號地作2幢資助房屋，涉及近1,800伙住宅單位。

城規會文件顯示，項目地盤面積14.9萬方呎，以6.8倍總地積比發展，總樓面面積101萬方呎，其中住宅總樓面高達96.6萬方呎，興建2幢41層高資助房屋，涉及1,790伙住宅單位，即平均每戶面積約540方呎。2幢大樓佈局呈「勺子」形狀，地盤前方是啟德體育城運動場，由於高度有限，因此未來南面中高層有機會坐擁維港海景。

地段為去年施政報告中，由私人住宅用途撥作公營房屋的9幅用地之一，位處九龍城富豪東方酒店對面。房協指，項目規劃設計能與將來的龍津石橋保育長廊互相融合，嚴格遵守核准的規劃參數及發展要求，並且能在短時間內為公眾帶來可負擔的住宅單位，為公眾增益，因此望獲得城規會支持。

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