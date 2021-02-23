英國政府今日（23日）起開放手機應用程式「UK Immigration: ID Check」予港人申請BNO簽證，港人可於香港時間下午5時起，在該手機App掃描其附生物特徵的護照完成手續。未到正式開放時間，港人已踴躍下載手機App準備申請，截至下午1時半，該App在Apple App Store的免費App下載排行榜位居第二，僅次於「安心出行」。惟當局表示手機App未能掃描部分證件，建議港人屆時若未能用手機申請，要前往簽證中心辦理手續。

當局表示，由去年7月至近年2月16日，已有9,000人以特許入境許可（LOTR）進入英國，當局將在5月公佈BNO簽證申請數字。

當局建議港人用手機App時，須以有效的BNO護照申請。由於申請者需掃描其附生物特徵的護照完成手續，如申請者未持有有效的BNO護照，當局建議先申請或續領BNO護照，或者使用特區護照或歐洲經濟區（EEA）護照申請。現時BNO護照申請費用為106英鎊（約1,156港元），處理申請期為4至6周。

另外，申請者全程只可用同一本護照，期間不能切換另一本護照作申請。BNO簽證批出後，申請者可用任何有效護照在英國入境，不一定要用BNO護照或申請時使用的護照，在英國入境時職員可翻查電子紀錄確認簽證。

當局指在測試申請程序期間，發現手機App未能讀取部分證件，主要為2019年夏季前批出的特區護照，當局會繼續測試這類證件。

如申請者未能成功用手機App掃描其護照上的晶片，申請者需預約親身到簽證中心提供指紋和完成手續，申請成功後，護照上會貼上簽證貼紙以示簽證獲批。用此方式申請的話，申請者需在貼上簽證貼紙後90日內抵達英國，並需要帶同附有簽證貼紙的護照入境，若要更改入境日期則要支付額外費用。

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