被困在香港沒有娛樂的我在周末跟朋友去睇樓，他説樓市大陽春有買趁手。

雖然比對目測百業蕭條的街道，這個投資論調有點反智，但不是樓市專家的我並不反對。資金泛濫，各地股市不停創新高，所有資產類別水漲船高；樓市作為香港人最喜歡的資產類別，交投有何不活躍之理？

來到過3,000呎的近億的臨來單位，我固然只能齋睇。就算供得起，要中六合彩金多寶才有機會有首期。這種打工仔根本沒可能買到的單位，每日都在交易，買的都是誰？

我眼前這個中學同學，家底應在林作之上鍾培生之下，但勝在身高六呎。大學畢業後未曾工作，一直都是「幫爹哋」。不是甚麼大家族或甚麼甚麼大王，只不過是他父親早年眼光獨到在新界區買入多個單位及車位，現在保守估計在港九新界有30多個物業收租。他的「工作」就是收租，上銀行律師樓搞文件，到近年他爹哋才下放他去睇樓。

他們不單有彈藥，在這種OTC市場，貨源和一首資料非常重要。你跟我看到廣告的已經是一些這批人沒興趣的貨。親身經歷，我現在的單位也是他相熟的經紀介紹，想移民的業主未放盤已經低市價成事。

正如我經常掛在口邊：有錢人不會講月入，更不會交稅。同一道理，所以甚麼連續十一年成為全球樓價最難負擔城市，不吃不喝廿年才可以上樓是一個「爛指標」因為港樓根本不是為普通香港人而起！這固然是一個悲劇，但香港偏偏就是這一個貌似資本自由的悲情城市。

如果沒有新的住宅規管和城市規劃，無產階級及他們的後代只會一世無產。不論黃藍，香港人只會因為政府的無能而無奈離開。

莊逸希

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