樓市旺勢持續，多個新盤餘貨屢錄承接。恒地（012）西營盤翰林峰最新以近3,450萬元，售出頂層連天台及平台特色單位，呎售4.75萬元，屬項目次高。

恒地營業（一）部總經理林達民，上述翰林峰5座39樓A單位，實用面積726方呎，採用兩房一套連雙儲物房間隔，另連263方呎平台及172方呎天台，新近以3,449.95萬元沽出，呎價約47,520元，成項目次高成交呎價。

翰林峰至今累售642伙住宅單位，佔全盤逾99.5%，套現逾57.64億元；而項目目前僅餘3伙單位待售，當中包括2伙連平台特色戶。

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