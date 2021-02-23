樓市氣氛好轉，業主趁機換樓。中原地產蔡偉明表示，新一年市況持續向好，買家積極入市，青衣單日錄得兩宗居屋成交，其中青宏苑B座中層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，去年11月綠表市場叫價650萬元，減價82萬元後，以568萬元成交，呎價11,225元，造價創逾兩年新低。資料顯示，對上同類成交為B座中層8室，去年11月未補地價賣638萬元，呎價12,609元。

原業主2001年以115.8萬元一手買入自住，已沒有按揭供款，早前已換樓，斥逾500萬元購入屯門帝御‧金灣一個連花園1房單位，由於需要套現資金周轉，才平價賣樓，現轉手賬面獲利452.2萬元，單位期內升值3.9倍。

蔡偉明表示，同日青華苑亦錄B座中層10室成交，實用面積438方呎，兩房間隔，去年5月叫價580萬元，經議價後於自由市場以517萬元沽出，呎價11,804元，屬市價。買家為用家，心儀單位享翠綠山景，裝修新淨，可節省裝修及時間，見減幅吸引，即入市自用。

黃埔花園凶宅同層戶833萬沽

近月市場消化大量平價盤，部份買家為求低價入市，凶宅同層單位也不時出現成交。市場消息指，紅磡黃埔花園5期5座中層E室，實用面積503方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，以833萬元賣出，呎價16,561元，較市價平4%。

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