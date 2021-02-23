澳門特區政府宣佈，即日起所有內地居民進入澳門皆免隔離，這項宣佈使到原本已大幅回升的澳門賭業股再一次破頂，直追多年前的歷史高位。

澳門全面放寬內地居民入境隔離，因此，投資者馬上聯想到香港應該也很快的如此做，因此，昨日相關股份股價一起起飛，這包括航空股、零售股、保險股、地產股。

目前，恒指成份股中有許多地產股，還有比重高的保險股友邦（1299），再加上急升的銀娛（027）與金沙（1928），最終使到恒指上升313點，但是值得留意的是：昨日恒指成份股中仍然有18隻股價是下跌的，恒指本身也由高位下調，收市時已由高位下調316點，換言之，升幅的一半在收市前消失了，因此不能盲目的樂觀。

今日下跌的股是甚麼？

主要是科技股，ATMXJ全跌，這說明了不少投資者已經開始面對資金短缺的問題，他們都已經處於「滿倉」的情況，因此，想追買一些手上沒有的股，就得沽售一些手上持有的股。為了追買正在起飛炒作的舊經濟股，就不得不沽售已經有不錯賬面利潤的新經濟股，導致ATMXJ在恒指上升313點的同時竟然全部下跌。

滙控（005）終於宣佈派息了，去年，滙控股價30元的時候，我多次建議大家買入，當時我提出的理由是滙控一旦恢復派息，而且是一年派息4港元的話，滙控股價至少會升上40元。後來，滙控未正式宣佈派息時，股價已回升上40元，昨日正式宣佈派息0.15美元，是市場預期的上限，算是符合預期。但是，今年全年能不能像過去幾年派0.51美元，則仍不知道，還得看看今年滙控能賺多少錢，這是美中不足。

曾淵滄

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