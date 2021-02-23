【本報訊】樓市好淡爭持，部份急出貨業主減價賣樓。青衣居屋青宏苑一個兩房單位，綠表跌穿600萬元，創近兩年新低，算是近期旺市罕有平價成交。

美孚減92萬沽

中原蔡偉明表示，新一年市況持續向好，青衣單日錄得兩宗居屋成交，其中青宏苑B座中層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，去年11月綠表市場叫價650萬元，減價82萬元後，以568萬元成交，呎價11,225元，造價創近兩年新低。原業主2001年以115.8萬元一手買入自住，已沒有按揭供款，早前已換樓，斥逾500萬元購入屯門帝御．金灣一個連花園一房單位，由於需套現資金周轉，才平價賣樓，但仍賺452.2萬元離場。資料顯示，對上同類成交為B座中層8室，去年11月未補地價賣638萬元，呎價12,609元，反映同類單位兩個月賣平一成。

消息指，荔枝角美孚新邨百老匯街96號中低層C室，實用面積919方呎，三房間隔，業主叫價1,180萬元，減價92萬元，以1,088萬元成交，呎價11,839元。

近月市場消化大量平價盤，部份買家為求低價入市，凶宅同層單位也不時出現成交。市場消息指，黃埔花園5期5座中層E室，實用面積503方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，以833萬元賣出，呎價16,561元，較市價平4%。

鰂魚涌太古城再有長情業主沽貨。美聯陳彪表示，本月至今太古城已錄33宗成交，其中恒天閣高層F室單位，實用面積567方呎，兩房間隔，以1,218萬元成交，呎價21,481元。原業主早於1987年7月以約60.8萬元購入，持貨34年賬面獲利1,157.2萬元，升值19倍。