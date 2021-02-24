「點解要攬炒，點解要破壞」，這兩句是今日認識的藍絲們，對預算案及陳茂波最大的控訴。金融圈特別多藍絲，並非新鮮事，他們不理政治、只在乎搵食，就算頌佈《國安法》或一連串DQ，他們心裡縱說不，口裡亦焗住支持。搵錢大過天，其他都要放埋一邊。

很多網友都會話，美股噚晚跌、A股今日亦跌，恒指今日陪跌，So What?點解要入埋財爺數。講得出這番話的，一係唔識股票，一係同陳茂波屬同一類「叻叻豬」。

美股尤其科網股（見圖），噚晚甫開市急插，契媽一眾愛股包括Tesla暴瀉逾一成，但美國財金大佬、聯儲局主席鮑威爾晚上11點後出來發言定軍心，指收水無期，經濟復蘇步伐良好，結果納指deepV，說美股股災，極其量只是驚嚇半句鐘。

那邊廂美股V彈，這邊廂港股由陳茂波準備發言前，已傳出會上調印花稅，開始跌二、三百點，11點有本地傳媒刊出會將股票印花稅由0.1%上調至0.13%，突然有如此「確實」數字，恒指以至港交所股價立即插水，半句鐘內，恒指由30,300跌至29,900點，港交所亦由540元速瀉至510元。

由於當時劏房波尚未讀出有關印花稅建議，「獨家」登出的傳媒知道「出事」，立即縮沙及更改字眼，而港股及388臨中午收市前，低位略為反彈。當中午一點開市，中環人一邊狂少陳茂波，一邊積極沽貨減磅，根據中資證券行海通證券的說法，內地A股今日暴瀉，就是陳茂波惹的禍。

原文引載海通言論（網上圖）：

「本來市場（滬綜指）早盤就在下跌回補了3600點缺口，但是香港計劃將股票交易印花稅從0.1%提高至0.13%，港股殺跌，令A股雪上加霜，滬指繼續殺跌連破10日線、20日線、30日線支撐，造成了場內資金的多殺多行為，很多技術派投資者被迫止損出局。」

用廣東話轉述一次，本來Ａ股無乜事，頂你個肺香港話加印花稅，股市大跌令Ａ股都唔掂，上海指數跌穿乜線物線支持，令市場出現恐慌拋售，圖表派止蝕離場。

港股收市後，北水統計嚇死人，大媽全日買賣總成交突破千億元，淨走資199.6億元，南下資金從未試過單日淨沽百億元，對上一次淨走資最大紀錄是2018年初全球股災時，於2月27日淨沽出47億元。即使係去年3月美股三次熔斷、全球股災之際，大媽反而密密吸貨、北水錄淨流入，今日單日淨走200億元，意味住大媽唔驚武肺、唔怕熔斷，但聽到陳茂波話加印花稅，就淆晒底，要錢唔要貨。以一己之言，推冧港股以至A股，某程度，陳茂波傷害了中國同胞的感情。

每一個政策，都要衡量是否物有所值。將印花稅上調三成至0.13%，講緊一年額外收入是120億元，極其量只是一幅啟德地皮的收入，而今日港交所市值蒸發逾600億元，港股總市值由56萬億元，縮水約2萬億元，至54萬億元。對於會計師出身的陳茂波，這條數事前有冇考慮到。港交所代理CEO剛剛表示，陳茂波未曾就印花稅上調徵詢該所意見，即係劏房波「自作聰明」的獻技。

環顧全球主要股市，美國、日本、新加坡都沒有股票印花稅，即使中國Ａ股，亦僅賣方付0.1%印花稅。而香港印花稅自1993年開始下調（見表），今次調升至0.13%，回復至1998年水平，這是甚麼邏輯呢。

七年前，首富李嘉誠曾講過：本港最重要的是增加競爭力，但現時本港是「有能力的人唔出聲、無能力的人爭住做」。

無能既人唔做嘢，問題仍然不大，但無能既人以為自己有「能」，這才是香港最大的問題。

股榮

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