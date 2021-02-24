財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，為支持企業，政府會實行以下總值約99億元的措施：

（一）寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少10.5億元；

（二）寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；

（三）寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元；

（四）由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元；以及

（五）由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。政府收入將減少14億元。

延長中小企擔保貸款申請期限

有鑑於疫情已持續超過一年，為繼續紓緩中小企資金周轉壓力，政府百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底；進一步提高每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。並由按證保險公司稍後會公布細節。至一月底，百分百擔保產品共批出427億元貸款，惠及超過2萬家企業，涉及26萬名僱員。

此外，他指出，考慮到疫情持續影響經濟活動，金管局聯同銀行業在去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃，並在去年11月延長計劃6個月至今年4月，覆蓋約12萬個合資格企業客戶。截至今年1月底，綜合上述計劃及銀行其他支援措施，銀行已經批准約5.9萬宗支援企業客戶個案，涉及金額約7,500億元。

政府會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資15億元，分階段擴大資助地域範圍，由20個經濟體大幅增加至37個，以涵蓋所有與香港已簽署促進和保護投資協定的經濟體，並將每家企業的資助上限由400萬元提高至600萬元，支援它們充分利用投資協定提供的更佳保障，發展更多樣化市場。

重建機場空郵中心

另外，政府將於本年度內向立法會申請撥款，重建位於香港國際機場的空郵中心，期望最早於2027年底前啓用。

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