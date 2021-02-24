財政司司長躶陳茂波於新一份財政預算案中宣佈，計劃定期發行綠債，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模。將借款上限提升1倍至2,000億元，於未來五年，因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券。

定期發行綠債

政府先前推出的「債券資助先導計劃」和「綠色債券資助計劃」將於今年中屆滿。我們會整合兩個計劃為「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務。計劃為期三年，金管局稍後會公布詳情。政府未來將領導一個策略小組，成員包括財庫局、金管局、證監會、保監局，以及港交所，為促進香港債券市場的多元化發展建立路線圖，強化債券市場的功能。

南向債務通爭取年內開通

政府將會提升本地債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit）（CMU系統）的效率和容量，並引入新功能，應付「債券通」北向交易下與日俱增的市場需求，同時支持將來開通南向交易，為內地投資者提供風險可控的渠道參與本地及海外債券市場。

金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。

本年度發銀債不少於240億元

政府計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）。並建議將政府債券計劃的借款上限由2,000億元提升至3,000億元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。政府消息人士解釋，降低年齡限制主要因銀債受市民歡迎，追求穩定回報的投資，同時提高借款上限，讓政府有更多空間擴大發債種類及幣種。另外，過去政府發行綠債予機構投資者認購，今次計劃發行零售綠色債劵，因市民對綠色金融的意識提高，發行規模會參考銀債及iBond，對相關息率暫未有定案。

資助房託基金來港上市

政府就來港上市的房託基金提供資助，政府消息人士指，現時香港有12間上市房託基金，期望透過資助吸引更多內地及國際企業來港上市，800萬資助金額參考其他地區而定，資助規模上限會再作檢視。

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