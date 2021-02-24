政府當日唔封關，結果疫情第二、三、四波一波接一波，不過好彩嘅係，經濟差極股市都仲可以頂住，有幾多人失業後係靠炒股出糧，但你點估到股市暴跌，原因唔係疫情有新一波，而係一個陳茂波。

每個城市要持續發展，都需要新血，新血可以係in terms of人，又或者係錢。先講人，年青人係一個地區勞動力主要新供應，當然，唔少國家地區，都面對青年失業問題，但恕我見識淺薄，我真係未聽過會有地區元首同你講，「你覺得呢度發展得唔好咩？去第二度囉，唔好留喺度，第二度仲多機會呀！」

香港果然係一個充滿奇蹟嘅地方，林鄭會喺施政報告度，講到明鼓勵你班後生仔，快啲去大灣區發展，仲神心到搞個「大灣區青年就業計劃」，即係立個名目，要啲大公司大企業商會，無論你想又好，唔想又好，都要交啲數出去，造到群星拱照，好似滙豐咁，現階段計劃已為香港青年，喺提供約100個職位。

去吸納其他國家嘅專才，從來都係邊個想要人就邊度宣傳，即係香港旅發局都唔會走去向香港人宣傳「日本旅行好呀！」

再講埋錢，本來港股已經跑輸美股，本來已經好多人轉炒美股，又本來近來港股炒高，開始多返人炒返港股，岩岩先企得穩3萬點，陳茂波突然話要加印花稅三成。於是，波叔自製股災，單日暴跌914點，北水「隨波逐流」，今日淨賣出近200億元，創歷史新高；港匯跌至7.755兌1美元，創1月12日以來最弱。

動機呢？睇返傳媒報導啲吹風會，「消息人士」就話：「過去政府調低股票印花稅時，亦不見得股票交投量激增，可見交投量因市況而定。」即係話，呢個聰明嘅政府，認為減稅時都唔見增加交投，所以加稅都唔會影響成交啦。

過往，港府試過3次下調印花稅，分別係98年4月，當時正值亞洲金融風暴，00年4月，冇幾耐科網泡沫爆破，咁只係證明，當時市況影響交投力度大過減稅；點都唔可以推論到「所以加稅都唔會影響成交」，跌咗入去邏輯謬誤。

加印花稅，佔買賣成本睇落唔大，但加幅大大話話講緊加三成。本來近年都見到金融機構因社會環境撤出香港，依家一下子加稅，增加投資香港市場成本，即係趕客。

為咗跑數交功課，要所有投資者同你一齊做呢個「加稅會唔會影響成交」嘅實驗？我不如去炒返美股好過。

又補充多點，A股印花稅都只係收單邊，即係收賣方0.1%，香港新稅率到時會貴過A股，所以結果係，上海喺稅率方面，已經成功喺2021年超越香港啦，又距離取代香港國際金融中心地位，又向前踏多一步！YEAH！

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