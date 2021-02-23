【本報訊】比特幣（Bitcoin）周初價格創近5.8萬美元的新高後，隨即受上周大手買入比特幣勁賺的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）唱淡，加上美國財長耶倫（Janet Yellen）再預警風險，幣價單日由高位勁挫至4.5萬美元水平，觸發今年以來最大爆倉事件。

有比特幣平台估計，因未能追加保證金而遭斬倉的長倉規模達56.4億美元（約440億港元），涉及賬戶數目超過50萬。

比特幣價今年初突破3萬美元後，幣價如脫韁野馬，由於出現多次單日轉向，觸發爆倉事件，但無論人數與爆倉金額，都與本周初規模有頗大差距。

市場擔心比特幣面臨更嚴厲監管，打擊前景，震散比特幣升勢，比特幣由5.8萬美元一度跌至4.5萬美元水平，跌幅達22%，其後幣價跌幅收窄，昨晚10時半報48,843美元。至於多隻比特幣概念股亦隨之急跌，火幣科技（1611）暴跌17.3%，報21.45元；雄岸科技（1647）跌11.3%至0.63元；柏能集團（1263）跌7.6%，報4元。

據比特幣家園統計，近24小時內就有近53萬人爆倉，損失金額接近50億美元，事件亦拖累其他加密貨幣大跌。以太幣（Ethereum）一度跌穿1,400美元水平，最新報1,509美元，跌15%。

耶倫及「末日博士」唱淡

事實上，耶倫早前於《紐約時報》的網上活動批評比特幣，指比特幣是種「極其低效的方式」，處理這些交易所消耗的能源驚人，同時屬高度投機的資產，又經常被用於非法融資。同時她認同數碼貨幣或推動更快、更低成本的支付模式，她隨即提出美聯儲研究發行數碼美元「很有意義」。此外，上周大手購入比特幣的Tesla原本受惠於幣價上揚而錄得約10億美元的浮盈，但隨着馬斯克亦指比特幣價格過高觸發跌勢，令Tesla所獲得的浮盈大縮水。

趁今次比特幣急插，大量質疑比特幣的聲音出現，「末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，比特幣價格受到「大規模操縱」，因怕錯過其升幅而買入Bitcoin的散戶，最終將血本無歸。電影《沽注一擲》的主角原型、知名對沖基金經理人Michael Burry則警告，若爆發通脹危機，各國將大力打擊法定貨幣的競爭者，即比特幣及黃金，以保護法定貨幣地位。微軟創辦人蓋茨亦表示馬斯克有很多錢，可以投資Bitcoin，當一般市民沒有太多錢投資時便要小心。