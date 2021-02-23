【本報訊】美股昨爆科技股小股災，受累美國10年期國債孳息率持續攀升，市場對收水恐慌加劇，截至昨晚11時，納指一度勁插3.9%至13003點。其中Tesla曾急跌13%、市值曾跌破6,000億美元，創辦人Elon Musk財富跌至全球第二位，擁1,603億美元。其後隨着美國聯儲局主席鮑維爾發言，納指其後跌幅收窄至1.86%，報13280點。

納指ETF（QQQ）昨曾跌1.5%，近乎蒸發年頭至今升幅，目前僅較上年升1%，跑輸標指ETF（SPY）及道指ETF（DIA），年內分別升3%及3.4%。有女版巴菲特之稱的女股神Cathie Wood，旗下旗艦ETF（ARKK）不能倖免，急跌9%。

鮑威爾：繼續量寬政策

多個熱炒板塊早段齊跟隨跳水，包括券商股、支付股及電動車股。其中蔚來曾跌近兩成、富途一度插10%。而道指則跌244點或1%，報31280點；標指插44點或1%，報3832點。此外Zoom跌逾一成，科網龍頭股蘋果亦跌3%。

美國聯儲局主席鮑威爾同日於參議院發言，他重申將保持利率接近零，直到充份就業和通貨膨脹上升到2%，並有望在一段時間內超過2%；並指將繼續實行寬鬆貨幣政策。三大指數其後跌幅收窄，其中納指跌幅4%縮窄至2%；跳水板塊跌幅亦陸續收窄。

富國銀行策略師Erik Nelson表示，若股市持續下跌，美元將在未來數周進一步上漲，美元指數或攀升3%至5%；截至昨晚11時，美元指數升0.1%至90.112。

此外，美國財政部長耶倫出席《紐約時報》活動時表示，拜登政府正研究將企業稅率提高至28%。她稱願意考慮提高資本利得稅率，同時避免徵收財富稅，主要由於這類稅收將面臨嚴重的執行問題。耶倫又表示，若政府未能花費必要資金令經濟迅速重回正軌，將破壞美國財政穩健環境。她指出評估債務的傳統指標可參考債務佔GDP比重，而現時政府利息開支佔GDP的比重約2%，遠低於2007年的35%。