過年前本欄講過，北水在今年靜悄悄從電動車概念股流走，當時計到有131億元北水從吉利（175）、贛鋒鋰業（1772）、長城汽車（2333）、廣汽（2238）及比亞迪（1211）撤離，而更有趣的是，農曆年北水放長假，可能因主要沽家收手，這些股份少了沽壓，紛紛出現小陽春，當中贛鋒鋰業更創歷史新高。

雖然股價現小陽春，但北水放完假之後仍然堅持己見，沒有動搖過沽貨的決心，從最新的CCASS數字看到，首兩天都係繼續減持以上五股，說也奇怪，執筆之時北水已經返咗嚟五日，而這幾隻股都係連跌五天，贛鋒鋰業更從高位跌近三成，雖然最近兩個交易日未有確實數字，但咁跌法，想唔賴北水都唔得啦。

但北水走資，似乎亦獲得環球資金認同，因為相關概念股，近日都被狂沽。超級龍頭大哥特斯拉，900蚊頂位係一月創出，之後都無力再上，最近幾日仲大大棍跌，幾日內由800蚊插到619蚊；蔚來在一月中創歷史新高，但踏入2月後就無運行，連續8天收陰燭；南韓兩大電池製造商LG化學及三星SDI，又係一月見頂，最近幾天急挫；講電池當然唔好漏咗特斯拉的好拍檔，國內巨頭寧德時代，同樣係一月見頂，昨天急插8%。如果你相信環球資金流係smart money，咁今次北水都蠢唔晒呀，由一月起已經開始分段食糊。

電動車係未來的大趨勢，相信無人會反對，未來十年電動車銷售肯定係幾何級數上升，蘋果話要做Apple Car，百度亦同吉利合作出電動車，小米（1810）雖然澄清話現階段唔搞電動車，但都無將大門完全關上，未來個市場真係百花齊放，不過又是否代表每一間車廠都會大賺呢？所以炒概念時，都要時刻提醒自己，適可宜止，嚴守止蝕呀。

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