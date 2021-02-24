財政司司長陳茂波發表2021-2022年財政預算案，指出本港去年經濟負增長6.1%，最新失業率升至7%，政府合共投入了接近3,000億元提供支援，惟令財政赤字升至歷來最高。

陳茂波又指出，各地政府疫情初期嚴格限制社交距離，不少主要經濟體去年上半年陷入深度衰退。疫情令外部需求急挫，香港整體貨物出口在去年第一季按年實質大幅下跌9.7%。但內地疫情受控，經濟強勁反彈，其他主要經濟體亦在下半年逐步復蘇，香港整體貨物出口在下半年重拾增長，但全年計仍微跌0.3%。

陳茂波預料香港經濟預料今年恢復正增長，但進度視乎疫情發展，跨境人流和旅遊活動復元需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰，但預期環球經濟反彈，經濟復蘇動力下半年可望顯著增強，預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。

通脹則因外圍價格壓力料維持溫和，本地經濟在連續2年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力，預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為1.6%和1%。

中期而言，香港會繼續受惠於內地的持續發展及全球經濟重心西向東移的大趨勢，經濟前景正面，中國經濟在「十四五」期間將會繼續提升，簽訂《區域全面經濟伙伴關係協定》也會進一步推動區內經濟融合。香港憑着獨特的門戶和中介者角色，將可開拓更廣闊的發展空間，考慮到經濟今年初步復蘇後，應續見追趕式增長，預測香港經濟在2022至2025年間，平均每年實質增長3.3%，基本通脹率則預計平均為2%。

香港整體經濟去年上半年大幅收縮9%，第三季稍見改善，但第四季後期至今再受疫情打擊。去年全年合計，經濟收縮6.1%，是有記錄以來最大的年度跌幅，亦是香港首次連續兩年負增長。

同時全球旅遊限制令訪港旅遊業去年絕大部分時間處於冰封狀態，旅遊服務輸出全年大跌90.5%。期內金融服務輸出則溫和增長，但整體服務輸出全年計仍錄得36.8%的記錄跌幅。

疫情亦打擊本地消費意欲。儘管私人消費開支跌幅在去年下半年有所收窄，但全年仍顯著下跌10.1%。營商前景高度不明朗，投資開支下跌11.5%。

勞工市場亦急劇惡化，經季節性調整的失業率由前年第四季的3.3%升至最新的7%，是接近17年的高位。疫情籠罩下，與消費及旅遊相關行業深受打擊，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升至11.3%，當中餐飲服務業的失業率更高達14.7%。建造業的失業率亦達雙位數水平。年內，住戶收入跌幅顯著。

由於經濟疲弱，消費物價通脹壓力輕微。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率為1.3%，較前年低一點七個百分點。

樓市方面，去年住宅物業市場總體來說大致平穩。商業及工業樓宇價格比前年高位顯著下跌，交投量亦跌至記錄新低。隨着金管局放寬非住宅物業按揭貸款的宏觀審慎措施，以及政府撤銷非住宅物業交易的雙倍從價印花稅，去年後期交投稍為回升。

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