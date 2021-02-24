貪靚的本地隱形富豪即使身家以百億元計，仍緊貼地產市場，睇中就買。最近他得知馬鞍山有間全新洋房招標，附近有他最愛的高爾夫球場及開揚海景，興致勃勃，洋房保守估計超過2億元，還邀請著名設計師操刀，就叫在下陪他去睇現樓。結果，在他眼中，真係得啖笑。

富豪睇的洋房樓高3層，實用面積約3,400方呎，前後花園共約1,500方呎，再有約450方呎天台，他從來直話直說：「指引價超過1億元計嘅屋，間工人房咁好笑嘅，張碌架床得上格，下格係個櫃，工人要日日爬上上格床先瞓到。泳池仲離譜，根本小朋友都游唔到水，可能叫浸腳池好啲。所謂嘅獨立屋，話就話包3個車位，其實只係地庫嘅共用停車場，冇乜私隱可言。」行到天台，他望住只是相隔不足一隻手距離的隔籬屋，疑惑地說：「呢幢係咪獨立屋？排屋係排屋，獨立係獨立，兩間屋嘅牆相隔咁近嘅，完全唔似獨立屋呀！」

在下睇到富豪彈到億元豪宅一文不值，就說曾經在九肚山看見某洋房池僅4米長，比起這個估計少於10米長的泳池更細，與其說它是「浸腳池」，不如索性轉做「錦鯉池」。然而富豪最後都意興闌珊，揮袖而去。樓盤有13間洋房，暫時只賣出1間咁多，原因或許是，這根本不是本地富豪的那杯茶。

小師兄

https://www.facebook.com/siuching28

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！