財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，指2021/22年度賣地計劃共有15幅住宅用地及3幅商業用地，預計分別可供興建約6,000個住宅單位及提供約48萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.65萬個單位。

陳茂林表示已覓得於未來十年興建31.6萬公營房屋單位的土地。公營房屋單位的數量亦有望透過重建房委會工廠大廈而再增加。按預測，在2020/21年度起計的5年内，公營房屋總建屋量共約10.14萬個單位，當中包括超過7萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及超過3萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計2021年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.8萬個，較過去5年的平均數增加約5%。

古洞北的首批公營房屋，預計可提早一年在2026年入伙；新發展區內的私營房屋用地亦會陸續推出發售。此外，洪水橋／厦村新發展區首期工程所涉及的12公頃私人土地已如期收回，並正進行土地平整及基建工程。元朗南發展正進行法定規劃程序，首批公營房屋單位將於2028年落成。

東涌東填海工程首兩批的房屋用地去年已交付房委會興建公營房屋，首批約1萬個單位可在2024年入伙。

政府估計在新發展區及其他正在規劃中的政府或私人發展項目內，合共有超過860公頃的新界棕地可陸續發展作房屋或其他土地用途。

過去數年，覓得210幅具房屋發展潛力用地，當中七成已完成或已開展改劃。預計未來十年約四成新增的公營房屋來自經改劃的用地。

政府正研究把東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位。

港鐵和政府部門正推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後首批約6,000個公、私營房屋單位陸續入伙。整個項目完成後提供約2萬個單位，約一半為公營房屋。

政府計劃今年稍後就兩個「一地多用」的項目諮詢地區，分別為重建屯門診所及沙田山尾街社區設施聯用大樓。此外，政府會盡快向立法會申請撥款，推展安達臣道前石礦場、將軍澳市中心及上環消防局旁共3個「一地多用」項目。政府也正檢視約40幅有聯用潛力的「政府、機構或社區」用地，希望今年内提出具體建議，包括發展多用途公共設施大樓。

發展局及地政總署將在本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，鼓勵工廈重建。

陳茂波亦指政府已覓得可在2023年底前提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，已有超過1,100個單位入伙，涉及約9,800個單位的項目已啓動。50億元的資助計劃已批出超過26億元的項目，政府今年會再注資33億元。政府正向「關愛基金」申請資助，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位。

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