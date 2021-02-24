●個別券商曾錄得孖展抽飛的賽生藥業（6600），今日截止公開認購。市場消息指，賽生藥業共錄得超過43萬人認購，超購逾1067倍，凍資額超過2351億元，頂頭槌飛錄得167張。

外電早前曾報道，賽生藥業擬以招股價上限18.8元定價；預計將於3月3日掛牌，摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

●將在周五掛牌的昭衍新藥（6127）以招股價上限151元定價。消息指，該股一手中籤率5%，投資者須斥資約91.5萬元認購6000股（60手）才穩獲一手。早前消息透露，昭衍新藥公開發售有逾54萬人認購，超購逾310倍，凍資約1840億元。

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