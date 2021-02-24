疫情打擊下，本港零售業步入寒冬，財政司司長陳茂波公佈2021至2022財政年度財政預算案指出，面對目前的特殊環境，政府善用財政儲備，適時為市場注入動力，刺激經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦，向合資格的市民，分期發放總額5,000元電子消費券。

美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，政府回應市場意見及建議，措施將刺激本地消費及經濟，可讓更多中小企直接受惠，能提振經濟及穩定就業。當中，價格最為低殘的商舖物業，反彈幅度料較顯著。

黃漢成預期，全年商舖成交量由原先估計按年上升40%至50%，修定增加至按年上升60%至70%至約1,700宗至1,800宗水平，估計零售銷售額全年約4,000億元，按年上升約23%。

黃續指，政府派發消費券予市民，本地零售業將會受惠，對商舖物業也屬利好消息，預期走勢可望價量齊升，舖位租務個案料會增加，減低舖位空置率。他又預期，中港兩地最快可於下月恢復通關，認為政府恢復通關可讓經濟及投資市場恢復正常運作，工商舖各板塊的表現將可望回穩。

盛滙李根興: 3及4月將舖市「大陽春」

盛滙商鋪基金管理創辦人李根興認為，最新的財政預算案是對舖市有非常大刺激作用，預期商舖註冊成交量今年會比去年大升1倍至1.5倍，至約2,200至3000宗，去年僅錄1,072宗註冊，料顯著上升。;

價值2,000萬元以下細碼民生舖位，相信於今年底前升得最急，上升幅度料20%至30% ，較原定預期10%多。至於核心區逾3,000萬元大額舖，料升約10%至15%。預期3及4月份將會是舖市「大陽春」， 成交會迅速增多。

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