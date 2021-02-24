國壽（2628）一名自稱在嫩江支公司工作16年的員工在網上發出舉報信，稱嫩江支公司總經理保費造假，騙保套錢謀取私利等問題。內媒引述國壽相關人士回覆，指對此事正在調查了解當中。

中新經緯報導，該名員工張乃丹以實名舉報嫩江支公司經理孫小剛造假貪污三大問題，一是「長險短做」騙保，承諾客戶高額利息。經理孫小剛為了自己的職務晉陞和完成「開門紅」階段任務，將《盛世臻品》「包裝」成1年期儲蓄產品，以「長險短做」的方式欺騙客戶投保，第二年再安排客戶統一退保。收取保費1000多萬元，套取各項傭金、獎勵、績效獎金累計200多萬。

二是存在虛假增員、虛掛人力的問題。信中稱：「嫩江公司為了完成增員人數任務，在內部系統中竊取客戶身份證等個人資料辦理虛假入司，10多年來平均每年有200多人的虛假增員。同時也偽造客戶簽字，用身份證給其他業務員做經濟擔保。再私開銀行賬戶，將虛掛人力所得的傭金、各類津貼、獎勵套現。每年利用這些假增員、假保費還有各類人員培訓，套取公司獎金、績效和隊伍建設費幾百萬元。」

三是虛列費用問題，包括孫小剛每月偽造客戶簽字，用保單號冒領客戶的回饋禮品，參加公司旅遊、答謝宴請等活動；再虛開發票、做假營業執照、假賬戶報銷套錢。

報導指，記者多次通過電話、微博渠道聯繫張乃丹本人，截至發稿尚未收到回復。中國人壽相關人士則回應稱，對此事目前正在調查了解中。孫小剛則否認指控。

銀保監會官網顯示，2019年12月，中國人壽嫩江支公司因虛列費用被黑河銀保監分局連開4張罰單，被罰款10萬元，孫小剛也被罰款10萬。公開資料顯示，孫小剛在2018年4月到2020年7月為中國人壽保險股份有限公司嫩江支公司法定代表人，但已經從中國人壽嫩江支公司離職。

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