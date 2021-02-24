近日豪宅市場交投活躍，山頂及半山一帶住宅樓價更是屢創新高，早前長實半山21 Borrett Road分層戶以呎價13.6萬元沽，最新由資本策略（497）持有的山頂道8號，市傳一伙面積逾2,000方呎的分層大宅以每呎9萬元售出，料成交價達1.85億元。

豪宅市場趨旺，資本策略及豐泰在2015年斥18.25億元向百利大（495）購入山頂道8號項目，共19個單位、1幢洋房及多個車位。去年末發展商宣佈完成翻新，並分別在市場拆售。市傳項目A1座中層A室，實用面積2,061方呎，三套房間隔，連一個車位，以每方呎約9萬元售出，即成交價約1.85億元。

資料顯示，上述單位現時由Wayguard Limited名義持有，公司董事包括方文彬、鄭信明等人，即資本策略及豐泰相關人士。發展商或以公司股權轉讓方式出售，詳情有待進一步確實。

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