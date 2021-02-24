《彭博》引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠擬籌備SPAC上市，料最早於本周向美國證監會提交上市申請，最多集資4億美元（折合約31億港元）。消息人士指，由李嘉誠控股的公司正與顧問商討有關上市事宜，細節仍未敲定。

其次子李澤楷早已涉足SPAC市場，據報正建第3家SPAC，早前他已夥PayPal創辦人Peter Thiel成立兩家美國上市SPAC公司，累計籌集了約9億美元。

SPAC是特殊目的收購公司（ Special-Purpose Acquisition Company），又稱空白支票公司（Blank check company），是首次公開招股（IPO）及借殼上市以外，近年較常見的上市方式。SPAC上市時沒有實質業務，須在特定時間內成功收購公司（一般為兩年）。

保險初創Hippo借SPAC上市 盤前升逾2成

李嘉誠旗下的維港投資在2016年10月開始領投保險初創Hippo Enterprise，在今個月初該公司宣佈借Linkedin創辦人Reid Hoffman旗下SPAC Reinvent Technology Partners（RTP）上市，該股盤前升22.1%，至12.94美元。

另外，李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel，亦成立了兩間Bridgetown系列SPAC，主力收購東南亞企業，早前有傳Bridgetown正考慮收購印尼電商Tokopedia，其估值可能達到80億至100億美元（約620億至775億港元）。

Bridgetown Holdings（BTWN）盤前升2.31%，至15.05美元；Bridgetown 2 Holding（BTNB）升0.81%，至12.5美元。

美國證券交易委員會上月宣佈在明日（25日）起，降低在賣出證券時的證券交易委員會費（SEC Fee），由0.00221%降至0.00051%。委員會表示，今年會費下降主要是由於最近幾個月的成交量大幅增加，所得款項已大致完成今個財年目標。

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