財政司司長陳茂波今早宣讀新一份財政預算案，上調股票印花稅率至0.13%，拖累恒指大跌914點，收報29,718點，主板成交3,530億元，創歷史新高。港股通南向資金買賣成交為1,002.8億元，北水淨沽出199.6億元，兩者皆破紀錄；其中滬港通淨沽118.42億元，深港通則沽81.18億元。

近日市場負面消息不絕，未料港府竟帶頭推冧股市，北水亦隨即「班資回朝」。今次沽空規模前所未見，南下資金從未試過單日淨沽逾百億元，之前淨沽記錄最高是2018年初全球股災時，於2月27日沽出47億元。2019年全年淨沽最多，是5月6日沽出42億元；去年則於9月8日淨沽最多，共沽逾18億元。

愛之深沽之切，根據港交所十大成交活躍股統計，大媽愛股騰訊（700）的北水成交高達115億元，但亦是拋售得最慘烈的股份，淨沽達49億元，股價跌2.8%，收報687元。美團（3690）以淨沽42億元排第二，股價大跌逾6%；港交所（388）則淨沽40億元，挫逾8%。金山軟件（3888）在滬港通遭北水淨沽10億元後，股價更跌一成三。

不過，個別股份仍獲大媽硬撐。中移動（941）續獲近5億元淨流入，思摩爾國際（6969）在深港通獲4,400萬元增倉。中國生物製藥（1177）則經滬港通獲2.6億元淨流入，股價逆市升2.5%，收報8.5元，成全日表現最佳藍籌。

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