樓市氣氛轉旺，部份業主趁高位沽貨離場。紅磡海逸豪園本月暫錄得9宗二手買賣，成交價最高為8座低層B室，實用面積1,236方呎，三房間隔，享海景，剛以2,650萬元售出，呎價21,440元，屬理想價。同座一個層數較高B室單位，於去年10月以2,568萬元，今次樓層低3層，相隔四個月卻賣貴82萬元或3.2%。

據知，原業主為印度人，2008年6月以1,362.9萬元買入單位，持貨近13年賬面獲利1,287.1萬元離場。

荃景圍最細兩房賣468萬

美聯物業鍾家豪表示，荃灣荃德花園錄高價成交，C座高層E室，實用面積287方呎，兩房間隔，屬屋苑面積最細單位，及區內最細兩房戶，剛以468萬元沽出，呎價16,307元，為屋苑近三個月最高呎價。原業主2014年以266萬元買入，獲利202萬元。他稱，近日荃景圍各屋苑睇樓量大旺，放工後時段比星期六、日更旺，有部份上車客開始驚越遲買越貴，令連續兩日閒日都錄得成交。

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