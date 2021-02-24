虛擬銀行陸續減存款利率。Mox致函客戶，指不時檢視市場環境，經過謹慎考慮後，決定調整存款利率，3月起50萬港元或以下的存款，活期存款年利率削35點子，至0.65%。

早前平安壹賬通銀行已經將活期存款年利率削至僅0.6%，螞蟻銀行下月起亦首2萬元活期存款為2%，2萬至20萬為0.5%。現時僅得眾安銀行（ZA Bank）提供1厘活期存款。

另外，眾安與各大傳統銀行就eDDA轉賬服務（「入錢易」）多番交涉，最新公佈下月起滙豐銀行、恒生銀行和中銀香港單筆轉賬上限為1萬元，意味eDDA限制稍為放寬。同時，「入錢易」名單將會剔除大新、東亞、信銀國際、建行亞洲、工銀亞洲、上商6間銀行。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！