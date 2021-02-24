港交所（388）公佈去年業績，純利按年增23%至115.05億元，符合市場預期。每股盈利9.11元，按年升22%；第二次中期息增加49%至4.46元，全年合共派息8.17元，創歷史新高。

港府今日宣佈財政預算案，將增加股票印花稅，由現時的買賣雙方各付的0.1%上調至0.13%。港交所現跌逾5.38%或30元，中午收報528元。

受惠股市日均成交額創新高，期內收入及其他收益按年增長18%，至191.9億元。當中，主要業務收入按年升24%。滬深港通收入及其他收益達 19.26 億元新高，大幅上升 91%。投資收益方面，淨額下跌 18%，這是由於集體投資計劃的公平值收益減少以及利息收益減少。

期內，EBITDA為146.4億元，按年增長19%；營營運支出上升 11%。若不計算香港易所慈善基金的慈善捐款，營運支出上升 8%，源於年度薪酬調整及 2019年6月收購港融科技後僱員數目上升，以及資訊技術成本及專業費用增加。

股市去年暢旺，港股及滬深股通等日均成交額均創新高。港股日均成交額按年上升60%，至1,109億元；滬股通及深股通的則上升1.2倍，至913億元人幣；港股通更升1.26倍至244億元。證券市場市值於去年底達 475,230億元，較2019年底增加 25%。

證券化衍生產品方面較為遜色，總成交額按年上升 4%至45,973億元；去年衍生產品成交合約數量合共 2.82億張，創新高。

去年主板新上市公司146家，按年跌13%，但受大型中概股二次上市帶挈，總集資額上升28%，至3,996億元。計及GEM板，全年新上市公司達154家，共集資 4,002億元，按年升27%。

史美倫：港交所將發揮更大影響力

港交所主席史美倫預料，環球金融市場將繼續受到新冠病毒疫情、地緣政治持續緊張局勢、中美貿易關係及預期經濟復蘇等因素影響，這為港交所帶來不少機遇和挑戰。

她表示，港交所在國際市場上及未來全球經濟發展中的角色將會發揮更大影響力。該所穩健的業務、連接全球投資者的優勢、身兼產品聚集市場及擔當中國連接國際市場的金融門戶的獨特角色，以及在推動可持續發展方面的努力及承諾，均有助該所受惠於未來各種發展機遇。

港交所董事兼代理集團行政總裁戴志堅表示，今年是現有「戰略規劃」推行的第三年及最後一年，會繼續實施穩健風險管理以及控制成本， 繼續專注推進各項工作，掌握區內外的增長機遇。

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