吉利汽車（175）今日宣佈與同系沃爾沃汽車（Volvo）合併，雙方將進行一系列業務合併及合作，包括動力總成、三電技術、自動駕駛等。

公司宣佈，雙方以股權合併形式將動力總成業務合併成立新公司，重點開發新一代雙電機 混合動力系統和高效內燃發動機。除了繼續向雙方供貨外，還向第三方汽車公司提供產品和服務。該公司計劃在年底之前投入營運。

在智能電動汽車領域，在目前共享 SEA 浩瀚、SPA2 電動車架構基礎上，雙方已經啟動下一代純電專屬模塊化架構的聯合開發，實現核心技術成果的共享和規模化優勢。

在自動駕駛前沿技術領域，雙方將基於各自已有的豐富研發成果和經驗，由沃爾沃汽車旗下自動駕駛軟件技術開發公司Zenseact牽頭，共同開發全球領先的高度自動駕駛解決方案。

吉利控股主席李書福表示，全球汽車產業正在面臨深刻變革，公司必須尋求開放協同，合縱連橫。此次吉利汽車與沃爾沃汽車進一步整合業務，建立更緊密的戰略協同關係，能達到最佳合併效果。

吉利汽車行政總裁安聰慧表示，吉利汽車期待與沃爾沃汽車建立更緊密的合作夥伴關係，加速吉利汽車的全球佈局，開發全新一代智能電動汽車和相關出行服務，期待通過協同開發、共享核心技術、自動駕駛前沿領域等戰略層面的合作，為用戶創造極致體驗。

公司去年初已宣佈擬與同系沃爾沃汽車合併，並在香港、瑞典雙重上市，但因應公司部署A股科創板上市，合併談判暫緩進行。吉利汽車母公司吉利控股為沃爾沃集團最大股東，間接持有其子公司沃爾沃汽車約97.8%權益，沃爾沃集團旗下還有貨車及引擎等業務。

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