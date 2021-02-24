坐擁4萬多億財政儲備的特區政府，在港人經歷艱辛抗疫一年後，財政司司長陳茂波在今日公佈的新一份財政預算案，卻令人大失所望。除了放風減糖不派錢，公屋免租取消，對受限聚令影響極大的商戶食肆亦缺乏支援，只預料為失業人士設立8萬元個人貸款計劃。陳茂波早前已預告政府面對財政赤字增加，叫市民要「睇餸食飯」，今早他在個人社交平台上載照片，留言說已「整裝待發，準備迎接忙碌的一天」，並帶上綠色領帶配合今年預算案的封面顏色。

財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，將於今日上午11時在立法會宣讀。

經濟數據重點如下︰

- 香港2020年GDP按年跌6.1%，創有記錄以來最大年度跌幅；失業率升至7%，創接近17年高位；預算案將推逾1,200億元逆周期措施

- 香港整體貨物出口去年第一季按年跌9.7%，全年跌0.3%

- 旅遊服務輸出去年大跌90.5%；金融服務輸出大跌36%；私人消費開支跌10.1%；投資開支下跌11.5%

- 去年全年基本通脹率為1.3%，較前年低1.7%；預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為1.6%和1%

- 預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%

- 零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升至11.3%，餐飲服務業失業率高達14.7%，建造業失業率達雙位數水平

- 預測香港經濟在2022至2025年間，平均每年實質增長3.3%，基本通脹率則預計平均為2%

- 為支持企業將實行總值約99億元措施：包括寬減2020/21課稅年度百分之百利得稅，上限為1萬元等

- 中小企融資擔保計劃至一月底，百分百擔保產品共批出427億元貸款，涉超過2萬家企業，26萬名僱員

- 預先批核還息不還本計劃，在去年11月延長至今年4月，截至今年1月底，銀行已批出約5.9萬宗支援企業客戶個案，金額涉7,500億元

- 2021/2022年度起，分三年向貿發局撥款合共3.75億元，資助開發虛擬平台線上活動及進行數碼化

- 向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元電子消費券，涉及約360億元

- 已向旅遊業提供近26億元的財政支援，預留總數達9.34億元提升旅遊資源；預留7.65億元，支持旅發局重振旅遊業工作

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！