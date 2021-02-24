財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中公布，向市民派發5,000元電子消費券。業界認為，可刺激內循環，幫助餐飲界有一季生意回復正常。

預算案公佈，會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。陳茂波表示，政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公佈計劃細節。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，消費券會有三分之一約120億元流入餐飲業，以目前業界平均每月損失30億至40億元生意計，估計可復蘇一季生意，「希望發放完之後經濟都復蘇，唔需要再要政府支援。」他又料其他消費或用於電子產品、民生必需品等。

黃家和認為，投放這360億元，可刺激香港的內循環，但促請分期發放金額要對症下藥，若金額不足，對刺經濟的力度會減弱，「最好就一次過發放，如果要分期嘅話，最多應該兩至三期，分10期就太長。」

德勤中國稅務合夥人陳嘉華認為，政府派發電子消費券是「開心錢」，市民不會經歷去年收一萬元而在今年失望，又指消費券會鼓勵消費，對刺激香港經濟作用或較派錢更有成效，期望可藉此帶動香港重新尋找消費模式。不過她認為，透過電子形式派發，會有很多長者不懂得使用，或會失去今次原意，期望政府提供更多指引，讓電子消費券真是讓普羅大眾受惠。

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