以色列早在去年12月21日已啟動了疫苗計劃，領先全球。最近更「移磡就船」與IKEA合作設立注射站，方便國民無需預約接種疫苖。

至上周日，超過三分一以色列人已完成了兩針。總理內塔尼亞胡先後兩次上鏡示範，均穿黑色短袖衫，過程有說有笑，乾淨俐落。

政要牽頭接種疫苗，已成為指定動作。美國時任副總統彭斯、印尼總統佐科維多多、塞舌爾總統拉姆卡拉旺、土耳其埃爾多安總總、希臘總理米佐塔基斯、約旦國王阿卜杜拉二世，以及澳門特首賀一誠等，都是短袖輕裝出鏡。

南非總統拉馬福薩 卻是正裝上陣，長袖白裇衫襯紅色領帶。結果要由穿西裝的隨從協助持續捲起長袖，護士才能為他注射，令總統顯得累贅、笨拙。

上周日，澳洲首相莫理森配帶了國旗構圖的口罩，配合鮮黃色的開領短袖馬球衫示範接種，視覺效果出色。

翌日，林鄭亦算是有備而來，以銅芯口罩配合久違了的白色飛龍短袖衫。工作人員輕輕把她的左袖摺起，隨即暢順下針。不過，其他司局長卻是八仙過海，沒有跟隨特首統一服飾。男官員的裝朿跟拉馬福薩 一樣，政務司司長張健宗更要自己用右手一路拉起左手長袖，才能讓人為他打針。

假若當天問責團隊能夠清一色穿上香港品牌的「亞洲國際都會」短袖上衣，肯定會令觀眾眼前一亮。見微知著，特首辦、食衞局以及新聞處均沒有事先做好編排，錯失了讓團隊打出隊形的難得機會。

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