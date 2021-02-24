港交所會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所會在稍後諮詢市場。

「互聯互通」計劃擴大香港資本市場的深度和廣度，亦配合國家的金融發展策略。政府會爭取繼續擴容，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。隨着國際投資者透過「互聯互通」計劃加大參與A股市場，利用A股指數期貨對沖風險的需求日益增加。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。

政府爭取在下月底前為包括海事及專項保險在內的合資格保險業務提供利得稅率減半優惠；利便在香港發行保險相連證券；擴大專屬自保保險公司的可承保風險範圍；以及改進集團監管框架。政府亦正準備推行保險業風險為本資本制度，取代以規則為基礎的資本充足制度。陳茂波並建議推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃，以吸引保險企業或機構來港發行保險相連證券。視乎證券的年期，每次發行的資助金額上限為1,200萬元。

另外，未來3年於香港設立或遷册來港的開放式基金型公司將獲資助其付予本地專業服務提供者費用的七成，上限為每間公司100萬元。為提高香港作為家族辦公室樞紐的吸引力，投資推廣署及監管機構會為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

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