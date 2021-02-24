財政司長陳茂波宣佈股票印花稅將加3成至0.13%，相等於為香港這個國際金融中心投下一顆震撼彈，而這個政策荒謬位甚多，額外好處竟然是僅120億元收入。

1.香港財富效應消失

香港經濟雖然差，失業率創十幾年高位，猶幸股票市場一枝獨秀，港交所（388）引入中概股、人民幣升值等因素，吸引不少北水南來，加印花稅趕走這些內地熱錢，令大市回落，財富效應消失，對於經濟是另一重擊，甚至影響樓市交投。

2.誤判減印花稅影響

政府消息人士解釋加印花稅原由：「過去政府調低股票印花稅時，亦不見得股票交投量激增，可見交投量因市況而定。」這說話甚為荒謬，價格彈性（Price elasticity）是一條曲線，不是45度傾鈄，減稅可以不影響交投量，但加稅可以有破壞性影響，這番說話證明財政司在推出政策前未有充份研究。

3.股市本已經回調

環球股市本身已經因應通脹、收水預期，令到股市已經隱現出陣陣燶味，正常情況政策應傾向讓資產價格軟着陸，不應一沉百踩。昨日聯儲局主席鮑威爾言論穩定全球軍心，最少令股市回調不會來得如此急，但陳茂波卻增加股票交易成本，從而影響港股估值，致股市急跌，亦拖累周邊股市亦下跌。

4.誘市民買美股

打擊港股的效果是散戶將會更偏向美股，令到本地證券行更加大力發展美股交易，導致港股交投減少，某程度上不利香港金融發展。而且現時不少港股回歸內地（回A）、不少亦有在新加坡及美國兩地上市，若果配股經其他交易成本較低的國家進行，相關收入亦會減少，亦導致金融服務業將生意重點移師至其他城市。

5.不敢觸動地產相關稅項

是次政府向股市徵稅，但同樣早前傳出政府或會研究的物業資本增值稅，在預算案中卻從未有提及，意味政府仍然是礙於地產界壓力不敢向樓市開刀，反而向市民參與率更高的股票市場動手，政府施政缺陷顯然易見。

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