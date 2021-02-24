比特幣周一（22日）曾升破5.8萬美元創新高，但隨着Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）表示價格有點高，美國財長耶倫（Janet Yellen）亦警惕比特幣屬極高投機性後，價格面臨重挫。比特幣日內一度跌22%，穿45,000美元，近53萬人爆倉，損失約50億美元（約388億港元）。最新有支付平台Square出手斥1.7億美元買入，市場信心亦漸回復，價格反彈至5萬美元以上。根據CoinMarketCap，比特幣最新報50,375美元。

比特幣家園網數據顯示，比特幣24小時內有近53萬人爆倉，最大一筆爆倉價值2,066萬美元。其他加密貨幣同樣大跌，以太幣（Ethereum）曾穿1,400美元關口，跌幅逾兩成，最新報1,726美元；狗狗幣亦曾挫三成。

摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou上周五警告，比特幣市場的流動性已惡化，連同期貨每日交易額為100億美元，比黃金的1,000億美元仍低很多。有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）亦批評，比特幣近期漲勢反映散戶「害怕錯過機會」，助長了泡沫、市場操縱，暴跌時將血本無歸。

不過，比特幣仍受追捧。連登「契媽」Catherine Wood大派定心丸，接受《彭博》訪問時表示，對比特幣非常樂觀，亦看到健康的回調，惟未透露有否入市。

Twitter創辦人Jack Dorsey成立的支付平台Square周二公佈業績時指，已斥資1.7億美元購買3,318個比特幣。連同去年10月砸5,000萬美元買比特幣，截至12月31日，該企持有的比特幣佔集團總資產值5%。

Square去年第四季收入31.6億美元，按年升141%，勝市場預期31.1億美元；純利2.94億美元，季度經調整每股盈利0.32美元。Cash App於12月的每月活躍客戶為3,600萬，單計1月有超過100萬名Cash App客戶首次購買比特幣，2020年全年則有逾300萬客戶買賣比特幣。

Square盤後跌5.67%，報242.05美元。

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