財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，宣佈股票印花稅率由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，增至0.13%。陳茂波並指出，去年提及需要考慮新的收入來源或調整稅率，並逐步縮減一次性寬免措施的規模。雖然調升現有稅率可以短期達到增加收入的目的，但政府須小心選取。

政府消息人士指，將於8月1日起上調稅項，預期每年帶來額外收入120億，為自2001年後再次調整該稅項，增加稅項主要目的為增加印花稅收入，考慮到股票市場交投暢旺及市場接受程度等，預期上調稅項對市場影響不大，維持日均約1,300億的成交量，會不時檢討有關措施。對於坊間有不同意見，消息人士指，過去政府調低股票印花稅時，亦不見得股票交投量激增，可見交投量因市況而定。

港股今早受股票印花稅消息拖累，半日下跌586點，報30,045點，於3萬大關爭持。

陳茂波：未有條件引新稅項

受當前的經濟環境及疫情影響，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力。陳茂波認為目前不適宜調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率。不過，政府會持續審視，在適當時作出調整。

陳茂波表示，在諮詢期間收到不少開徵新稅項的建議。要引入新稅項，須通盤考慮，小心推敲，以及認真聆聽社會的意見。目前政府聚焦抗疫和重振經濟，並不具備條件引入新稅項。但政府會進行相關研究及準備工作，於適當時開展深入討論，就開徵新稅項尋求共識，以增加收入。

業界擔心更多人移師美股

多個證券業界代表早前與財庫局副局長陳浩濂會面時反建議，港府應考慮調低印花稅，甚至改為單邊徵稅，有利吸引更多個人及機構投資者參與。在谷大港股交投量時，吸引更多企業赴港上市之餘，庫房收入亦會提高。

金融服務界議員張華峰坦言，本港稅率在主要股市中已屬高水平。如內地A股市場只向賣方收取0.1%印花稅，美股更沒有印花稅。若增加稅率猶如趕客，亦令基金及大刁卻步，料港股成交量至少減少兩成。

富途控股高級合伙人鄔必偉表示，透過牛牛買賣美股的成交額本身遠超於港股，擔心調高稅率後，會令更多人移至美國、新加坡等市場。

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